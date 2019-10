Comunicado do Business Wire :Zynga

Hoje, a líder global em entretenimento interativo, Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), anunciou os detalhes da sua colaboração criativa com o ator, produtor e diretor, vencedor do Prêmio Emmy, Alec Baldwin. Um jogador veterano do icônico jogo para dispositivos móveis da Zynga Words With Friends, Baldwin une-se às comemorações em curso do 10º aniversário do título, com uma campanha de conteúdo promocional, emprestando sua conhecida sagacidade e sensibilidade irônica a vinhetas de vídeo bem humoradas que serão veiculadas nos próximos meses. Em uma entrevista em vídeo, recém-lançada, Baldwin discute sua conexão pessoal com o jogo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191031005290/pt/

Alec Baldwin for Zynga's Words With Friends (Photo: Business Wire)

"É incrível relembrar as primeiras vezes que joguei Words With Friends", disse Baldwin. "De jogar em sets entre tomadas, com colegas, cineastas e equipe, até agora, com minhas partidas diárias com meu sogro na Espanha, o jogo tem sido uma constante na minha vida na última década".

"Alec Baldwin não apenas foi nosso parceiro nessa campanha, mas um verdadeiro colaborador, desde o planejamento criativo inicial até a filmagem", disse Bernard Kim, presidente de publicação da Zynga. "Ele não apenas trouxe seu talento como ator ao set de filmagem, como também trabalhou com nossa equipe no desenvolvimento de conceitos, no aprimoramento dos diálogos, tornando-se uma verdadeira força criativa para essa série de conteúdos".

Como parte da comemoração do aniversário de 10 anos do jogo, os jogadores votaram em "jornada" como a 'palavra do ano', um testamento das amizades e do espírito de comunidade no Words With Friends. Na entrevista em vídeo, Baldwin comenta sobre sua escolha pessoal para a 'palavra do ano', ligada à sua família em crescimento e jornada pessoal em direção à paternidade. Na conversa franca, Baldwin fala sobre seu mais tenaz oponente (seu sogro) no Words With Friends, dá dicas sobre como marcar pontos no jogo (não espere por uma letra específica) e com quem ele gostaria mais de jogar o jogo no futuro - seus filhos.

Após a entrevista em vídeo de hoje com Alec Baldwin, novos conteúdos com o lendário ator, em vários papéis - desde um médico de uma novela vespertina a um aventureiro equipado para um safari - serão veiculados ao longo dos próximos meses.

Para ficar atualizado sobre as datas dessa campanha, siga Words With Friends no Facebook, Twitter e Instagram, #WordsWithAlec.

Nota do editor:

-- Para visualizar a equipe de apoio do Words With Friends e Alec Baldwin, clique em https://app.box.com/s/qht9asji6g5t841cwt667z8ghitb88kf

-- Para assistir a entrevista em vídeo Words With Friends Alec Baldwin no YouTube, clique em https://youtu.be/oA-D2yvJv3U

Sobre a Zynga

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing?, Empires & Puzzles?, Merge Dragons!?, Words With Friends? e Zynga Poker?. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de San Francisco e possui escritórios nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter e no Facebook.

