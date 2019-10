EUA crê que novo líder do EI poderia substituir Bagdadi em semanas

A liderança do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) tem muitos candidatos para substituir Abu Bakr Bagdadi, que morreu na semana passada em uma operação militar dos Estados Unidos na Síria, e o novo líder pode ser definido em algumas semanas, informou o diretor interino do Centro Nacional Antiterrorista, Russ Travers.

Travers não fez nenhuma previsão sobre quem assumirá o lugar de Baghdadi, que cometeu suicídio ao ser encurralado pelas forças especiais americanas.

O diretor disse que o grupo jihadista tem inúmeros candidatos para liderar os cerca de 14 mil combatentes espalhados entre a Síria e o Iraque.

"Não há dúvida de que as perdas foram significativas para o EI durante o fim de semana", declarou Travers perante o Comitê de Segurança Nacional da Câmara dos Deputados, referindo-se à morte de Baghdadi e do porta-voz da organização jihadista Abu Hassan al Muhajir.

"Mas, ao mesmo tempo, eles têm muitos candidatos", disse o especialista. "Acho que, entre alguns dias e algumas semanas, assistiremos ao anúncio de um novo líder".

Travers declarou que o próximo líder do EI poderia estabelecer relações com Ayman al Zawahiri, líder do grupo extremista Al-Qaeda.

"Haverá elogios fúnebres. Esses elogios virão da Al-Qaeda", afirmou. "Suspeito que Al Zawahiri atue como um velho estadista e envie um comunicado".

"Haverá pedidos para atacar alvos ocidentais. E haverá pedidos para que integrantes do grupo jurem lealdade ao novo líder", acrescentou Travers.

A curto prazo, o especialista não acredita que o EI seja capaz de realizar qualquer ataque significativo, mas continuará planejando uma operação importante, apesar da morte de Baghdadi.

O funcionário americano recordou que, além de combatentes na Síria e no Iraque, o grupo tem cerca de 20 ramificações no mundo, com centenas a milhares de integrantes por unidade.

"Isto nos indica que eles têm muitas opções", explicou.