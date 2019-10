Apple supera previsões com lucro trimestral de US$ 13,7 bi

A Apple anunciou nesta quarta-feira (30) lucros superiores aos esperados durante o último trimestre, impulsionados pelo crescimento dos serviços digitais e dispositivos portáteis, que ajudaram a compensar as vendas mais lentas de seu smartphone, o iPhone.

O lucro líquido caiu 3%, a 13,69 bilhões de dólares no último trimestre, e recuou para 7%, a 55,26 bilhões em relação aos mesmos meses do ano passado.

O lucro por ação ajustado, referência na América do Norte, ficou em 3,03 dólares frente aos 2,84 dólares antecipados pelos analistas.

A companhia americana aproveitou o aumento das receitas geradas por suas atividades de serviços, que alcançaram os 12,51 bilhões de dólares, 18% a mais do que no mesmo período de 2018.

Esse número é positivo para a empresa, que quer lançar seu novo serviço de streaming, a Apple TV +, neste final de semana.

As vendas trimestrais do iPhone, cujo último modelo foi lançado no mercado em setembro, geraram 33,36 bilhões de dólares, 9,3% a menos do que no ano passado, mas um valor superior ao antecipado pelos analistas.

O diretor-executivo da companhia, Tim Cook, informou que o volume de negócios no último trimestre (64,04 bilhões de dólares) foi o melhor já conseguido pela Apple.