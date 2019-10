Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global assinou um Acordo de Colaboração com o escritório de advocacia Central Law, da América Central, expandindo a presença da organização na região para oito escritórios em seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá.

Fundado em 2003, o Central Law é liderado pelo sócio-parceiro Rafael Quirós Bustamante e cresceu para incluir mais de 70 advogados. O escritório presta consultoria jurídica em áreas como bancos e finanças, lei civil, lei comercial, lei de empresas, imigração, trabalho e emprego, fusões e aquisições, arbitragem, litígios, marinha e impostos.

"Os valores, a ética, comprometimento, especialização, trabalho em equipe, responsabilidade social e qualidade internacional de nossa equipe nos posicionaram como o principal parceiro estratégico para nossos clientes na região", disse Rafael. "Estamos empolgados com esta colaboração com a Andersen Global e temos confiança de que poderemos trabalhar juntos para expandir nossa presença global e aprimorar nossos serviços, ao levar os benefícios e os recursos de uma empresa global aos nossos clientes".

"Central Law prestará ampla cobertura, regional e sinergística, enquanto expandimos nossa presença na América Central", disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "Rafael e sua equipe demonstram os mais altos padrões profissionais e tenho confiança de que trabalharemos juntos para expandir a plataforma e os recursos do grupo nesta importante região, integrando-os à nossa estratégia global".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 159 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

