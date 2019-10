O Banco Central do Brasil (BCB) fez o terceiro corte consecutivo, nesta quarta-feira, de sua taxa básica, que passou de 5,5% para 5%. A instituição abriu caminho para um corte suplementar de mesma magnitude, para tentar estimular a economia.

O corte, adotado por unanimidade dos nove membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do BCB, converge com as expectativas da maioria dos analistas e do mercado.