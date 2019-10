Piñera: não vamos mais realizar, no Chile, a cúpula da Apec e a COP 25

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou na manhã desta quarta-feira, 30, que o país não irá mais sediar o encontro dos países da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês), que estava marcado para novembro. Ele também cancelou a 25ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 25), que aconteceria em dezembro, também no Chile.



"Sentimos e lamentamos profundamente os problemas e inconvenientes que essa decisão vai significar, tanto para a Apec quanto para a COP", afirmou Piñera.



O anúncio vem em meio aos intensos protestos que assolam o país e levaram a popularidade do presidente chileno aos menores níveis desde a redemocratização. Existia a expectativa de que Estados Unidos e China assinassem a primeira fase do acordo comercial durante a Apec.