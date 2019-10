Chile decide não organizar a APEC nem a COP 25 por crise social

O Chile cancelou a organização do encontro de cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (APEC) e a reunião do clima COP-25, que aconteceriam no fim do ano em Santiago, em consequência da crise social, anunciou nesta quarta-feira o presidente Sebastián Piñera.

"Nosso governo, com profunda dor, porque esta é uma dor para o Chile, decidiu não realizar a reunião da APEC (...) nem tampouco a reunião da COP-25", disse o presidente.

O encontro comercial aconteceria em Santiago nos dias 16 e 17 de novembro e a reunião do clima entre 2 e 13 de dezembro.