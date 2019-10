Filho do novo presidente da Argentina é drag queen e cosplayer

Estanislao faz trabalhos como cosplayer (foto: Reprodução/Instagram) filho de Alberto Fernández, eleito presidente da Argentina no último domingo, é conhecido não só pelo pai, mas também pelo trabalho que faz no Youtube sendo drag queen e cosplayer. de, eleito presidente dano último domingo, é conhecido não só pelo pai, mas também pelo trabalho que faz nosendo





Estanislao possui mais de 100 mil seguidores no Instagram. Lá ele se identifica com o personagem “Dyhzyd” e se define como “drag queen, cosplay e streamer”. No youtube ele faz tutoriais de maquiagem, vídeos de conversa e avalia jogos.





“Estava me relacionando com uma garota que fazia cosplay e comecei a me interessar. Foi assim que comecei a me fantasiar e, ao mesmo tempo, conheci o mundo das drag queens”, declarou Estanislao para a rádio Formosa.





Apesar de se identificar um homem gay, Dhyzyd namora uma mulher há quatro anos. Ele afirma ter uma “sexualidade fluida” e que a relação dele com a moça é uma escolha.



*A estagiária está sob supervisão daeditora assistente Vera Schmitz