Conmebol pede reunião com Piñera sobre final da Copa Libertadores no Chile

A Confederação Sul-Americana de Futebol pediu nesta terça-feira uma reunião com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, sobre "os preparativos" para a final da Copa Libertadores entre Flamengo e River Plate, no dia 23 de novembro, em Santiago, cidade sacudida por protestos contra o governo.

"A audiência com o presidente da República do Chile e autoridades faz parte dos preparativos para a realização da final única da CONMEBOL @Libertadores, tal como o previsto até o momento", assinala um tuíte da organização publicado nesta terça-feira.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmou há cinco dias que a final única entre Flamengo e o argentino River será disputada no dia 23 de novembro, no estádio Nacional de Santiago.

O Chile vive uma onda de protestos há onze dias, que já deixou 20 mortos.