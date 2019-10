Máxima Corte do Peru acata pedido da oposição contra fechamento do Congresso

O Tribunal Constitucional do Peru aceitou nesta terça-feira uma ação da oposição contra o fechamento do Congresso e determinará em algumas semanas se o presidente Martin Vizcarra violou ou não a Constituição do país.

O Tribunal decidiu por unanimidade "admitir a tramitação da demanda" sobre a dissolução do Congresso, decretado por Vizcarra em 30 de setembro, anunciou o presidente da Corte, Ernesto Blume, após uma sessão a portas fechadas de seus sete magistrados.

O Tribunal rejeitou por maioria a medida cautelar pedida pela ação do líder do Congresso, o opositor Pedro Olaechea, para conseguir a reabertura imediata do parlamento e o cancelamento das novas eleições legislativas convocadas por Vizcarra para o dia 26 de janeiro.