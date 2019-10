Deputada americana que renunciou devido a fotos íntimas reage

Uma deputada americana que renunciou após revelações sobre sua vida sexual e a publicação de fotos íntimas prometeu nesta segunda-feira que lutará para que seu exemplo não desanime outras mulheres que desejam seguir na política.

Em um vídeo postado na rede social Facebook, a congressista democrata Katie Hill disse que foi vítima de uma "campanha de calúnia" orquestrada por seu marido, com quem ela vive um processo complicado de divórcio, e seguida pela "mídia de direita" e seus "oponentes republicanos".

Hill levou seu caso à polícia do Capitólio para investigar a divulgação de fotos dela nua, uma vez que as leis em vigor em Washington proíbem a publicação de fotos eróticas sem a concordância da parte interessada.

"Não quero que minha experiência seja usada para assustar mulheres jovens que desejam ser candidatas em eleições", declarou.

Hill, de 32 anos, foi eleita em novembro de 2018 em um distrito eleitoral da Califórnia que até então era dominado pelos republicanos. Ela era considerada uma das figuras emergentes dos jovens democratas.

Cerca de 10 dias atrás, a mídia conservadora publicou artigos em que atribuíam a Hill, abertamente bissexual, um relacionamento com uma jovem de sua equipe de campanha entre 2017 e 2018, em um triângulo amoroso com seu marido. Esses meios de comunicação também publicaram fotos dela nua - que desde então estão circulando na internet - e lhe acusaram de ter um relacionamento com um assistente legislativo desde sua chegada a Washington.

A comissão de ética da Câmara dos Deputados anunciou na quarta-feira que estava investigando o último caso, já que as novas normas adotadas após o escândalo de abuso sexual #MeToo proíbem os congressistas de manter relações com seus subordinados.

Hill admitiu a primeira relação, mas não reconheceu a segunda.

Na noite de domingo, contudo, anunciou sua intenção de renunciar. "Não quero ser uma distração na crise constitucional atual", disse em seu vídeo, referindo-se à investigação aberta por deputados democratas contra o presidente Donald Trump em busca de um processo de impeachment.