Comunicado do Business Wire :KidKraft, Inc.

A KidKraft, Inc. ("KidKraft") anunciou hoje que Todd Whitbeck, um executivo com mais de 30 anos de experiência em finanças e desenvolvimento corporativo, foi nomeado diretor Financeiro da empresa, assumindo o cargo de forma imediata.

Whitbeck possui um histórico comprovado de expertise financeira e liderança operacional em diversas áreas de empresas públicas e privadas, com sucesso prévio ao trabalhar com a MidOcean Partners, a empresa de capital privado proprietária da KidKraft. Ele supervisionará as operações financeiras globais e trabalhará em estreita colaboração com o CEO da KidKraft no crescimento contínuo e na expansão internacional, à medida que a empresa se baseia em um legado de 50 anos na indústria de brinquedos e produtos juvenis. Whitbeck se reportará diretamente ao CEO Geoff Walker.

"O Todd é um executivo financeiro experiente e sua liderança ajudará a impulsionar as estratégias de crescimento da KidKraft", disse Geoff Walker, CEO da KidKraft. "Estou empolgado com esta parceria e será uma honra tê-lo como membro importante da nossa equipe executiva."

"Estou ansioso para trabalhar com Geoff e com a equipe da KidKraft e aproveitar minha experiência anterior para alimentar o crescimento da empresa", disse Todd Whitbeck. "Depois de todos esses anos trabalhando em vários setores ao longo da minha carreira, é revigorante estar em uma empresa que inspira a imaginação de crianças que liderarão as gerações futuras."

Whitbeck foi mais recentemente diretor Financeiro e chefe de Desenvolvimento de Negócios, Vendas, Marketing e Funções Administrativas da CANarchy, um coletivo de rápido crescimento de cervejarias locais, regionais e nacionais de cerveja artesanal. Ele também já foi vice-presidente executivo, diretor Financeiro e de Desenvolvimento de Negócios da Water Pik, Inc., onde liderou e facilitou uma venda muito bem-sucedida da empresa e, em seguida, liderou os esforços de integração das empresas combinadas. Whitbeck foi diretor Financeiro da JP Energy, Sears Holdings Corporation (SHC) nas unidades de negócios de bens de consumo duráveis e formatos de venda varejista fora do shopping, e da CompUSA, onde elevou sua supervisão ao diretor Financeiro através de várias funções financeiras à medida que a empresa crescia e foi adquirida. Ele é membro do Conselho de Administração do Tufts Health Plan.

Líder da indústria em design e desenvolvimento de brinquedos e móveis para crianças, a KidKraft está focada em inspirar experiências de brincadeiras criativas por meio de produtos de alta qualidade. O portfólio inovador da empresa inclui casas de bonecas, cozinhas lúdicas, brinquedos ao ar livre, móveis infantis, bonecas e veículos de madeira e muito mais, oferecendo uma variedade de experiências de brincadeiras nesta temporada de férias. Em julho de 2015, a empresa foi adquirida pela MidOcean Partners ("MidOcean"), uma importante empresa de capital privado de mercado intermediário focada em serviços de consumo e negócios.

Sobre a KidKraft, Inc.

A KidKraft é líder mundial em produtos premiados MADE FOR MAKE BELIEVE?. A empresa está comprometida em inspirar brincadeiras criativas e imaginativas para crianças de todos os lugares, através de casas de boneca, cozinhas, áreas externas, veículos, móveis e brinquedos. Os produtos de alta qualidade da KidKraft, projetados para brincadeiras tradicionais, estão disponíveis em mais de 2.800 comércios varejistas em mais de 90 países. A sede global da KidKraft está localizada em Dallas, Texas (EUA). Para mais informações, acesse www.kidkraft.com e siga @kidkrafttoys no Instagram.

Sobre a MidOcean Partners

A MidOcean Partners é uma importante administradora de ativos alternativos com sede em Nova York, especializada em investimentos de capital privado e crédito alternativo no mercado intermediário. Desde sua criação, em 2003, a MidOcean Private Equity gerenciou aproximadamente US$ 4,8 bilhões em capital comprometido e direcionou investimentos em empresas de médio porte de alta qualidade nos setores de serviços de consumo e negócios. A MidOcean Credit Partners foi lançada em 2009 e gerencia aproximadamente US$ 8 bilhões em uma série de estratégias de crédito alternativo, obrigações de empréstimo garantido (CLOs) e contas gerenciadas separadamente em 30 de setembro de 2019.

