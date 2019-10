Tusk confirma aprovação de adiamento do Brexit até 31 de janeiro de 2020

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, confirmou nesta segunda-feira pelo Twitter que a União Europeia (UE) aprovou um novo adiamento do Brexit até 31 de janeiro de 2020.



Antes de Tusk se manifestar, circularam rumores de que a extensão do Brexit seria realmente de três meses.



O Brexit deveria entrar em vigor na próxima quinta-feira (31), mas o Parlamento britânico ainda não aprovou um plano que regulamente a separação do Reino Unido e da UE.



Segundo Tusk, a decisão de aprovar o adiamento deverá ser formalizada por meio de "procedimento escrito".