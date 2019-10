Trump diz que operação audaciosa contra o EI foi como um filme

Começou com oito helicópteros voando a baixa altura no escuro, em um território hostil. Terminou duas horas depois, com um dos homens mais procurados do mundo encurralado por soldados americanos, pouco antes de explodir a si mesmo.

A milhares de quilômetros de distância, na Sala de Crises da Casa Branca, o presidente americano Donald Trump contou que testemunhou o fim do líder do Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al-Bagdadi, por meio de um vídeo ao qual assistiu vidrado.

"Como estivesse vendo um filme", descreveu.

Em uma entrevista à imprensa neste domingo, após anunciar a operação e seu resultado, Trump disse que Bagdadi estava "sob vigilância há duas semanas".

Assim que sua localização foi confirmada, a incursão das forças especiais começou a ser executada no sábado.

Um "grande grupo" participou dela, com "oito helicópteros, e tínhamos muitos outros barcos e aviões", afirmou Trump.

Primeiro, tiveram que cruzar o território hostil vindo de um local não revelado no noroeste da Síria, voando por aproximadamente uma hora e dez minutos.

"Voamos muito, muito baixo e muito, muito rápido. Mas foi uma grande parte de uma missão perigosa. Entrar e sair", disse Trump.

"Havia uma possibilidade de ficarmos sob um fogo incrível", disse.

Quando chegaram ao destino, "o inferno desatou", descreveu.

- "Só resta uma pessoa"

"Uma grande equipe de combatentes brilhantes fugiu desses helicópteros e fez vãos na lateral do prédio" para evitar armadilhas explosivas em qualquer porta, disse.

Isso foi "algo muito incrível de ver", disse sobre sua experiência na Sala de Crises, onde também estavam o vice-presidente Mike Pence e oficiais militares e de segurança nacional de alto escalão.

"Foram recebidos com muito fogo", conta. Um "grande número" de partidário de Bagdadi morreu com o fogo de resposta, mas nenhum agente americano faleceu, afirmou Trump.

Os comandantes estavam transmitindo seu progresso passo a passo: 11 crianças foram tiradas vivas, disseram eles. Eles estavam fazendo prisioneiros. As esposas de Baghdadi estavam mortas.

E então veio a informação que todos estavam esperando. "Senhor, só resta uma pessoa no prédio. Estamos seguros de que está no túnel tentando escapar, mas é um túnel sem saída", relatou Trump. Tratava-se de Bagdadi.

O extremista tinha levado três de seus filhos com ele para o túnel, disse Trump, afirmando que sua presença não impediria a ação dos americanos. "Foi brutal", resumiu o mandatário.

As tropas americanas enviaram cachorros ao túnel, e o EI "se explodiu".

"Chegou ao fim do túnel enquanto nossos cachorros lhe perseguiam. Explodiu seu colete, matando a si mesmo e aos três meninos", narrou Trump.

"Não morreu como um herói, morreu como um covarde, chorando, gemendo e gritando, e levando três meninos para morrer com ele. Morte segura. E ele sabia que o túnel não tinha saída", afirmou.

Os soldados tomaram amostras do corpo mutilado do líder para fazer a identificação do DNA antes de irem embora.

Trump disse que as tropas ficaram no complexo durante aproximadamente duas horas.

A única baixa computada no lado americano foi o cachorro, que ficou ferido.