Principais reações ao anúncio da morte do líder do EI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo a morte do líder do grupo Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, durante uma operação militar americana no noroeste da Síria. Veja as principais reações internacionais:

RÚSSIA

Igor Konachenkov, porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia: "Desde a derrota final do Estado Islâmico pelo Exército do governo sírio com o apoio das forças aéreas russas no início de 2018, uma enésima 'morte' de Abu Bakr al-Baghdadi não tem significado operacional para a situação na Síria, nem para as ações dos terroristas restantes em Idlib".

"O ministério da Defesa russo não dispõe de informações confiáveis sobre as ações do Exército americano na zona de segurança de Idlib (...) sobre uma 'nova morte'", acrescentou.

GRÃ-BRETANHA

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico: "A morte de Bagdadi é um momento importante em nossa luta contra o terrorismo, mas a batalha contra o flagelo do Daesh (sigla árabe para o EI) ainda não acabou" (Twitter)

ISRAEL

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel: "Quero parabenizar o presidente Trump por essa conquista impressionante que levou à morte do líder do EI, al Bagdadi. É um passo importante, mas a batalha continua" (declaração de uma base militar)

FRANÇA

A ministra francesa das Forças Armadas, Florence Parly, "parabenizou nossos aliados americanos por esta operação", que levou à morte do chefe do grupo Estado Islâmico (EI) Abu Bakr al-Baghdadi, garantindo "continuar a luta implacavelmente" contra sua organização.

"Aposentadoria antecipada para um terrorista, mas não para sua organização", disse ela no Twitter.

CURDOS

Mazlum Abdi, comandante das Forças Democráticas Sírias (FDS), parcerias de Washington na luta contra o EI na Síria: "As células adormecidas vingarão Bagdadi. Então devemos esperar de tudo, incluindo ataques às prisões" controladas pelas forças curdas nas quais milhares de jihadistas são mantidos, alertou.

TURQUIA:

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan: saudou a "morte do líder do Daesh, que marca um ponto de virada em nossa luta conjunta contra o terrorismo" (Twitter)