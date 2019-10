Líbano forma corrente humana de 170 km do norte ao sul do país

Dezenas de milhares de libaneses conseguiram formar, neste domingo (27), uma corrente humana ao longo dos 170 km de costa do país, de Trípoli, no norte, a Tiro, no sul, segundo organizadores.

"Posso confirmar que a corrente humana foi um sucesso", disse à AFP Julie Tegho Bou Nassif, professora de História, uma das organizadoras da corrente humana.

Com a manifestação, os libaneses querem mostrar sua unidade e sua determinação de derrubar a classe política do país.

A iniciativa, alvo de intensa atividade em redes sociais, deve contar com a participação de cerca de 100.000 pessoas, no 11º dia de um movimento de protestos.

Cidadãos de todas as regiões, idades e crenças se deram as mãos em todo o país, de norte a sul, portando bandeiras libanesas.

Eles começaram se concentrar no começo da tarde na estrada que beira o mar Mediterrâneo e que passa pelo litoral de Beirute.

Seu objetivo é "reforçar este sentimento de unidade nacional que está nascendo no Líbano", acrescentou.