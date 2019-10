Aliados de Johnson na Irlanda do Norte mantém voto contra proposta para Brexit

Os aliados do primeiro-ministro britânico Boris Johnson na Irlanda do Norte votaram neste sábado por continuar rejeitando o acordo firmado por ele para o Brexit - a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) - até que seu governo consiga mais concessões na negociação com o bloco.



A premiê norte-irlandesa e líder do Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês), Arlene Foster, exigiu honestidade do governo britânico. Durante conferência de seu partido em Belfast, Forter disse que a imposição de fronteiras regulatórias e alfandegárias entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido não é aceitável.



"Não daremos suporte ao governo quando acreditamos que eles estão fundamentalmente errados e agindo de um jeito que é prejudicial à Irlanda do Norte, nos levam para a direção errada", afirmou. "Vamos nos opor a eles e usaremos nossos votos para derrotá-los".



Importante ressaltar que Johnson precisa de mais votos no Parlamento do que apenas o dos membros do seu Partido Conservador para conseguir ter seu acordo para o Brexit aprovado. "Deixe-me dizer claramente uma coisa: queremos apoiar um acordo que funciona para o Reino Unido como um todo e que não deixe a Irlanda do Norte para trás", afirmou. "Mas sem mudanças, não vamos votar em favor do acordo proposto pelo primeiro-ministro". Fonte: Associated Press.