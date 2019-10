Trump diz que investigação sobre Ucrânia é corrupta e falsa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que a investigação sobre a relação dele com a Ucrânia é "tão corrupta e falsa" quanto as anteriores.



"A investigação sobre a Ucrânia é tão corrupta e falsa quanto todos os outros lixos que vierem antes", escreveu Trump em sua conta oficial no Twitter.



O presidente americano é acusado de ter pressionado o mandatário da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, a investigar o filho de Joe Biden, ex-vice-presidente e pré-candidato democrata às eleições presidenciais de 2020, o que resultou na abertura de um inquérito de impeachment contra Trump na Câmara dos Representantes.



Na sexta-feira, 25, a juíza distrital Beryl Howell validou o inquérito de impeachment e ordenou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos entregue à Câmara documentos sobre a investigação do ex-procurador especial Robert Mueller sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016, outra acusação contra Trump.



O relatório final de Mueller sobre a Rússia não encontrou evidências suficientes de conspiração do país com a campanha de Trump em 2016, mas agora os documentos que serão liberados pela decisão da juíza podem revelar detalhes ocultos e se tornarem parte da pressão pelo impeachment.



No Twitter, Trump também criticou a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi. Segundo o presidente americano, enquanto o distrito de Pelosi, São Francisco, viola muitas ordens sanitárias e ambientais, ela "trabalha apenas pelo impeachment."



"Pelosi deveria trabalhar nessa bagunça e transformar o Distrito dela", escreveu Trump.