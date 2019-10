Comunicado do Business Wire :Virgin Galactic Holdings, Inc.

A Virgin Galactic ("VG"), empresa aeroespacial integrada verticalmente, e a Social Capital Hedosophia ("SCH"), um veículo de investimento público, anunciou hoje a conclusão de sua já anunciada combinação comercial. A empresa resultante se chama Virgin Galactic Holdings, Inc. ("VGH") e suas ações ordinárias, units e warrants devem começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York com os novos códigos "SPCE", "SPCE.U" e "SPCE WS", respectivamente, a partir de 28 de outubro de 2019. A empresa fabrica seus veículos espaciais em Mojave (Califórnia) por meio da The Spaceship Company, sua subsidiária de desenvolvimento aeroespacial, e possui operações comerciais centralizadas no Spaceport America (Novo México).

A VG já possui reservas de clientes realizadas por mais de 600 pessoas em 60 países, representando aproximadamente US$ 80 milhões em depósitos recebidos no total, e mais de US$ 120 milhões de receita potencial. A conclusão dessa fusão e subsequente negociação como empresa de capital aberto são os próximos marcos rumo ao desenvolvimento de um próspero negócio de serviços comerciais e um investimento bem pensado para o futuro.

George Whitesides, diretor executivo da Virgin Galactic Holdings, comentou:

"Hoje começa uma nova era para o setor de voos espaciais tripulados. A VG já havia sido pioneira em vários marcos espaciais importantes, chegando até mesmo a enviar o primeiro passageiro de teste ao espaço a bordo de um veículo comercial, e o anúncio de hoje não é diferente. Agora que a VG abriu seu capital, qualquer um pode investir em uma empresa de voos espaciais tripulados que busca realmente transformar o mercado e participar de todo o entusiasmo provocado pelo setor espacial comercial. Tenho muito orgulho do sólido fluxo de depósitos de clientes e do interesse que temos recebido até o momento, e espero tornar realidade o sonho do voo espacial para nossos incríveis clientes astronautas."

Chamath Palihapitiya, fundador e diretor executivo da SCH, afirmou:

"Desde nossa fundação, a SCH tomou a iniciativa de unir tecnologistas, empreendedores e investidores orientados à área tecnológica em torno de uma visão em comum. O que foi um dia uma aspiração se tornou hoje uma missão concluída com grande sucesso. Temos a satisfação de ter atingido o monumental marco de hoje e esperamos seguir trabalhando com a empresa para transformar o mercado de viagens espaciais comerciais."

Sir Richard Branson, fundador da Virgin Galactic, declarou:

"Aos demais investidores, funcionários da VG e à The Spaceship Company, parceiros de negócios e clientes, muito obrigado por seu compromisso com nossa grande empresa. Esse compromisso tornou possível o incrível anúncio de hoje. Com nosso sistema exclusivo de voos espaciais, acesso especial ao espaço aéreo no Spaceport America, marca mundialmente reconhecida e grande interesse de investidores, acredito que a VG está na melhor posição para capitalizar o mercado de viagens espaciais comerciais multibilionário e em rápido crescimento, e finalmente abrir as portas do espaço para milhares de novos astronautas. Hoje, conquistamos uma missão, e ao levarmos cada vez mais futuros astronautas ao espaço, temos grandes pretensões para o futuro."

Detalhes da operação

Como resultado dessa transação, a Virgin Galactic recebeu mais de US$ 450 milhões de rendimentos primários e, no fechamento do mercado de sexta-feira, 25 de outubro, contava com uma capitalização de mercado no valor de US$ 2,3 bilhões. De agora em diante, aqueles que já eram acionistas da Virgin Galactic possuirão cerca de 59% de seu capital. O conselho de administração da empresa é formado por Chamath Palihapitiya no papel de presidente; Adam Bain e James Ryans, que eram diretores da SCH; além de Wanda Austin, Craig Kreeger, George Mattson, Evan Lovell e George Whitesides.

Sobre a Virgin Galactic Holdings

Uma empresa aeroespacial integrada verticalmente, Virgin Galactic Holdings, Inc. é pioneira em voos espaciais tripulados para pessoas privadas e pesquisadores. Ela acredita que a exploração comercial do espaço representa uma das iniciativas tecnológicas mais estimulantes e importantes de nossa época. A empresa está embarcando nessa jornada de exploração comercial com a missão de levar pessoas ao espaço e fazê-las retornar com segurança à Terra de modo rotineiro, regular e acessível. Ao empregar suas tecnologias exclusivas e reutilizáveis, e com o reforço da inconfundível experiência do cliente da marca Virgin, ela está desenvolvendo um sistema de voos espaciais que oferecerá aos clientes uma experiência única e de diversos dias que culminará em um voo espacial que inclui vários minutos de imponderabilidade e incríveis visões da Terra a partir do espaço. A empresa se encontra nas etapas finais de desenvolvimento, já tendo realizado vários voos tripulados de seu veículo ao espaço, e prevê o primeiro lançamento comercial em 2020.

