Piñera diz que 'todos escutaram o recado' após protestos no Chile

O presidente Sebastián Piñera, confrontado há uma semana por um movimento de revolta sem precedentes no Chile, afirmou nesta sexta-feira que "todos escutaram o recado" sobre as desigualdades sociais no país.

"A grande, alegre e pacífica passeata de hoje, onde os chilenos pedem um Chile mais justo e solidário, abre grandes caminhos de futuro e esperança", escreveu Piñera no Twitter sobre o protesto que reuniu cerca de 1 milhão de pessoas em Santiago.

"Todos escutaram o recado. Todos nós mudamos. Com união e a ajuda de Deus, vamos percorrer o caminho para este Chile melhor para todos".