EUA cria mecanismo para controlar exportações 'humanitárias' para Irã

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira a criação de um novo mecanismo de exportação "humanitária" para o Irã, a fim de facilitar o envio de produtos essenciais a um país ao qual impõe sanções econômicas drásticas.

Apesar das pesadas sanções econômicas impostas à República Islâmica, o governo americano declara que não é proibida a exportação para o Irã de alimentos, medicamentos e outros produtos considerados humanitários.

Mas a maioria das empresas evita negociar com o Irã por medo de represálias do Tesouro dos Estados Unidos.

O Departamento de Estado divulgou que esse mecanismo "permitirá que governos estrangeiros, instituições bancárias e empresas privadas concluam transações humanitárias legítimas em nome do povo iraniano, ao mesmo tempo em que reduz o risco do dinheiro cair em mãos erradas", declarou Brian Hook, enviado dos Estados Unidos para o Irã.

Para obter uma permissão americana para o comércio com o Irã, cada instituição deverá submeter todos os meses informações "substanciais e sem precedentes", como as faturas envolvidas e o nome dos destinatários, especificando se essas últimas foram incluídas na lista negra dos Estados Unidos, da União Europeia ou das Nações Unidas nos últimos cinco anos.

Para Brian O'Toole, ex-assessor de Barack Obama no Departamento de Estado, a medida visa obter informações e não ajudar o povo iraniano. Vários bancos estrangeiros não serão capazes de fornecer os detalhes solicitados, declarou.

"Acho que isso terá um efeito dissuasivo maior", disse, acrescentando que, "isso terá exatamente o efeito oposto do que eles dizem que terá".

Em 2018, Washington retirou-se unilateralmente do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano e restaurou as duras sanções que havia planejado contra a economia do país asiático.