Grande marcha em Santiago reúne mais de meio milhão de pessoas

A grande marcha contra as políticas sociais do governo de Sebastián Piñera reúne nesta sexta-feira (25) mais de 500.000 pessoas e continua em ascensão no centro de Santiago, em um clima de efervecência popular e "de forma pacífica", informou a Intendência da capital.

"Novo informe de @Carabdechile informa uma concentração acima de 500 mil pessoas (e em aumento)", informou a Intendência de Santiago no Twitter faltando quase uma hora para o início da manifestação multitudinária, em alusão aos dados da Polícia chilena.