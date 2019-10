TSE boliviano conclui apuração de votos e confirma vitória de Morales

O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Bolívia concluiu nesta sexta-feira (25) seu cômputo das eleições gerais de domingo e confirmou a vitória no primeiro turno do presidente Evo Morales, com mais de 10 pontos de diferença sobre o opositor Carlos Mesa.

A presidente do TSE, María Eugenia Choque, anunciou os números finais: 47,08% para Morales e 36,51% para Mesa. Esse resultado descarta um segundo turno, um pedido dos opositores que denunciam uma fraude oficialista.

Pela lei boliviana, um candidato ganha no primeiro turno se obtiver pelo menos 40% dos votos, com 10 pontos de diferença sobre o segundo.