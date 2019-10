ONU denuncia violações importantes aos direitos humanos em protestos no Iraque

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou nesta sexta-feira (25) "violações substanciais" dos direitos humanos por parte das forças de segurança iraquianas durante manifestações antigovernamentais.

"Lamentamos profundamente a grande quantidade de pessoas que morreram nessas circunstâncias", disse em um encontro com a imprensa, citando um relatório recente da missão da ONU sobre as ações das forças iraquianas durante os protestos.

"Segundo nossas descobertas iniciais, houve violações substanciais dos direitos humanos que devem ser denunciadas e condenadas claramente", acrescentou.

Publicado em 22 de outubro, o relatório da missão da ONU no Manui concluiu que houve "graves violações dos direitos humanos" durante os protestos no Iraque.

"Todas" as manifestações analisadas "mostram que as forças de segurança iraquianas usaram força excessiva contra manifestantes em Bagdá e em outras partes do Iraque", apontou o documento.

Segundo dados oficiais iraquianos, a semana de protestos contra o governo que sacudiu Bagdá e o sul do Iraque no início de outubro deixou 157 mortos, quase todos manifestantes.