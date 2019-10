Doadores prometem US$ 10 bilhões para fundo climático da ONU

Os países desenvolvidos prometeram nesta sexta-feira (25) cerca de 10 bilhões de dólares ao principal fundo da ONU dedicado à luta contra as mudanças climáticas, o que compensará a perda de recursos causada pela decisão de Donald Trump de se retirar do Acordo de Paris.

"Estou muito contente de anunciar que encerramos esta conferência com um envelope de 9,8 bilhões de dólares", anunciou Odile Renaud-Basso, diretora do Tesouro francês, em entrevista coletiva após uma reunião sobre o financiamento do Fundo Verde para o Clima em Paris.

"Graças a um considerável esforço orçamentário (dos 27 países doadores), nós mais do que compensamos a retirada dos Estados Unidos", afirmou a autoridade francesa.

Vários dos 27 países doadores dobraram suas promessas de ajuda, incluindo a França, Alemanha e Reino Unido, além de economias menores como Suécia, Nova Zelândia e Polônia.

O Japão, que prometeu 1,5 bilhão de dólares, continua sendo o maior contribuinte, com um total de 3 bilhões de dólares desde a criação do fundo em 2010.

Os Estados Unidos haviam prometido US$ 3 bilhões, mas a decisão de Donald Trump de deixar o Acordo de Paris de 2015 significou que apenas um bilhão de dólares foi pago.

"Os próximos anos são cruciais para que nossos parceiros inovem, acelerem e aumentem os investimentos no clima, que atendem ao ritmo e à urgência da crise climática", afirmou o diretor do fundo Yannick Glemarec em comunicado.

O fundo é a principal ferramenta de financiamento do Acordo de Paris sobre o clima, que prevê limitar o aumento da temperatura global para "bem abaixo" de 2 ° C e, se possível, de 1,5 ° C.

O fundo precisa de bilhões de dólares anualmente para ajudar os países em desenvolvimento que já sofrem as consequências das mudanças climáticas.

Busca desenvolver práticas de adaptação e mitigar seus efeitos.