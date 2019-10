China denuncia a 'arrogância e hipocrisia' do vice-presidente americano

A China condenou nesta sexta-feira (25) as declarações feitas pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que acusou a NBA de complacência com o "regime autoritário" chinês e apoiou os manifestantes de Hong Kong.

"Suas palavras mostram total arrogância e hipocrisia, são cheias de preconceitos e mentiras políticas. A China expressa sua profunda indignação", declarou a jornalistas Hua Chunying, porta-voz do ministério das Relações Exteriores.

"Ao se colocar do lado do Partido Comunista Chinês e silenciar a liberdade de expressão, a NBA está atuando como uma propriedade do regime autoritário", disse Pence na quinta-feira (24) em um discurso em Washington.

Pence também expressou apoio às manifestações que começaram em junho em Hong Kong. "Pedimos que permaneçam no caminho dos protestos não-violentos. Mas que saibam que estão nas orações e têm a admiração de milhões de americanos", disse ele.

Há quase três semanas uma crise diplomática se instalou entre a China e a NBA depois de um tuíte de Daryl Morey, diretor geral do Houston Rockets, em apoio aos manifestantes pró-democracia de Hong Kong.

A NBA foi criticada por seu pedido de desculpas ao incluir a palavra "lamentável" para se referir ao tuíte de Morey, que muitos viram como um aceno para a China.

A liga, que cultiva minuciosamente o mercado externo e recebe um número crescente de jogadores internacionais, tratou com preocupação a polêmica com a China, que ameaça seus lucrativos acordos de patrocínio e transmissões de televisão.