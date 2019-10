Polícia prende 16 ativistas LGBT

A polícia de Uganda prendeu ontem 16 ativistas LGBT suspeitos de praticarem sexo gay, que é passível de prisão perpétua no país.



Os 16 homens têm entre 22 e 35 anos. "Com base em relatórios médicos, é possível dizer que eles se envolveram em atos sexuais puníveis sob o Código Penal", Patrick Onyango, porta-voz da polícia.



Recentemente, um ministro propôs a pena de morte para sexo gay, mas o governo foi obrigado a rejeitar em razão dos protestos da comunidade internacional. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.