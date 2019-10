Comunicado do Business Wire :IFPMA

Para apoiar os ODS, com um foco particular no ODS 17: Parcerias e Meios de Implementação, a Federação Internacional de Associações de Fabricantes de Produtos Farmacêuticos (IFPMA) lançou o Global Health Progress. O centro de conhecimento destaca as contribuições da indústria para os ODS e aprimora as oportunidades de colaboração adicional.

O ano de 2020 marca a contagem regressiva de 10 anos para o prazo dos ODS. Os países fizeram progressos no sentido de alcançar as metas; no entanto, permanecem desafios complexos de saúde e bem-estar - da pobreza e desigualdade às mudanças climáticas. Além disso, muitos países enfrentam agora um duplo fardo de doenças: à medida que continuam enfrentando os desafios de doenças infecciosas, também combatem uma prevalência cada vez maior de doenças não transmissíveis (DNTs), o que apresenta novos problemas na implementação de soluções eficazes e sustentáveis para a saúde.

Global Health Progress destaca mais de 200 colaborações que usam abordagens inovadoras para enfrentar os desafios globais do setor. As colaborações estão ajudando a reunir diferentes agentes - governos, universidades, organizações multilaterais, outras empresas do setor privado, ONGs locais e muito mais - para catalisar iniciativas intersetoriais a fim de enfrentar os desafios relacionados com a saúde, além de abordar questões de igualdade de gênero e educação. Uma série de estratégias de programas está sendo usada para tratar de problemas sistêmicos de saúde e estabelecer bases para sustentar as conquistas do programa. Em consulta com os agentes locais, as empresas membros da IFPMA estão promovendo a apropriação local de programas e projetando programas de acordo com as necessidades de saúde específicas do país e a infraestrutura existente do sistema de saúde.

As colaborações estão transformando as abordagens tradicionais das parcerias. Para mais informações, visite o Global Health Progress em www.globalhealthprogress.org

A IFPMA representa empresas e associações biofarmacêuticas inovadoras em todo o mundo. Os dois milhões de funcionários da indústria biofarmacêutica descobrem, desenvolvem e fornecem medicamentos e vacinas que melhoram a vida dos pacientes. Com sede em Genebra, a IFPMA mantém relações oficiais com a ONU e contribui com a experiência do setor para ajudar a comunidade global de saúde a encontrar soluções que melhoram a saúde das populações no mundo inteiro

