Trump volta a atacar o Fed e diz que entidade está à deriva

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar sua artilharia retórica para pedir para o Federal Reserve (Fed) acelerar a redução das taxas de juros, alguns dias depois de a entidade analisar a direção de sua política monetária.

"O Federal Reserve está à deriva em suas obrigações se não reduzir a taxa e, idealmente, estimular" a economia, disse Trump em um tuíte relativamente moderado em comparação com mensagens anteriores nas quais chamou os membros do Fed de "estúpidos" e "patéticos".

Trump argumentou que o Fed era agressivo demais quando elevou as taxas quatro vezes em 2018. A entidade reverteu o curso de sua política monetária e reduziu-as este ano.

Sob a presidência de Jerome Powell, escolhido pelo próprio Trump, o Fed reduziu os juros duas vezes este ano e deve fazer o mesmo na reunião de política monetária da próxima semana, embora alguns economistas acreditem que seja conveniente fazer uma pausa.

A enxurrada de insultos e críticas de Trump ao Fed diminuiu de ritmo. O último ataque ocorreu duas semanas atrás, quando ele disse que os membros do Fed "não têm ideia do que fazer".

"Olhem para o mundo e nossos concorrentes. A Alemanha e outros países realmente pagam para emprestar dinheiro. O Fed foi rápido demais para aumentar e lento demais para diminuir" os juros, tuitou Trump na quinta-feira.

Na quinta-feira, o Banco Central Europeu manteve sua principal taxa de juros em -0,5%, enquanto a do Banco do Japão é de -0,1% enquanto persistir a lentidão do crescimento econômico.