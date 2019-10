Reino Unido: líder dos trabalhistas apoiará eleição se não houver risco de Brexit

O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, afirmou que apoia uma nova eleição no país, desde que não haja risco de um Brexit sem acordo.



"Se um cenário de Brexit sem acordo sair de questão, apoiaremos absolutamente uma nova eleição. Tenho chamado por uma eleição desde a última porque o país precisa de uma para lidar questões de injustiça sociais", afirmou em vídeo publicado no Twitter.



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, propôs mais cedo que o Parlamento britânico concorde com a realização de novas eleições em 12 de dezembro, como "moeda de troca" para aprovar o acordo do Brexit.