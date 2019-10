Urso ataca domador durante apresentação em circo

(foto: Reprodução/Twitter) circo viralizou na internet durante a tarde desta quinta-feira. O ataque aconteceu na cidade de Olónets, na Rússia. Um vídeo que mostra o momento em que um urso ataca seu domador em umdurante a tarde desta quinta-feira. O ataque aconteceu na



FUERTE VIDEO: Un oso atacó a su domador durante un espectáculo circense en la ciudad de Olónets (Rusia). Según reportes, el empleado del circo habría resultado herido pero su vida no corre peligro pic.twitter.com/H5Gv1UmDTu %u2014 RT en Español (@ActualidadRT) October 24, 2019







As imagens acabaram levantando o debate sobre o uso de animais em espetáculos. Alguns internautas chegaram até mesmo a comemorar o ataque ao domador. "Felicidade! Agora ele aprende como tratar os animais", declarou Carlos Aleman em sua conta do Twitter. "Os animais não pertencem ao circo, não sei o que é pior, as pessoas irem assistir ou o cara que ainda tenta domar um animal selvagem", comentou Jimmy Alexander.





Índia, Itália, Irlanda, Romênia, Eslováquia, Áustria, Holando, Suécia, Finlândia, Suíça, Dinamarca, Argentina e vários outros países optaram pela proibição do uso dos animais em circo. São no total 42 países.





No Brasil, apenas alguns estados proibiram o uso de animais em circos. Entre eles estão: Goiás, Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Falta uma lei que possa valer para todo o país. O Projeto de Lei 7.291/2006, que estabelece a proibição em nível nacional ainda espera por votação na Câmara dos Deputados.



