Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global tem a satisfação de anunciar sua expansão na Europa Central ao começar a atuar na Eslovênia por meio de um acordo de colaboração com a Miro Senica and Attorneys, uma das maiores, mais antigas e respeitadas firmas jurídicas do país.

A Miro Senica and Attorneys foi fundada em 1986 por Miro Senica, e a firma de serviços completos conta hoje com seis sócios e mais de 25 profissionais jurídicos em seu escritório na cidade de Liubliana. Ela é classificada continuamente como uma firma de nível superior por organizações do setor, entre elas, IFLR 1000 e Chambers Global.

Seus advogados oferecem consultoria jurídica em 12 idiomas e atendem a uma grande variedade de clientes nacionais e internacionais nas áreas de serviços bancários e financeiros, direito empresarial e comercial, direito civil, acordos compulsórios, procedimentos de falência e liquidação, resolução de disputas, arbitragem e mediação, legislação trabalhista, propriedade intelectual, fusões e aquisições, compras públicas, imobiliário, valores mobiliários e tributação.

"Nosso método para crescer e ser bem-sucedidos nos últimos 33 anos tem sido simplesmente proporcionar sempre e a todo cliente o que há de melhor em conhecimentos jurídicos, profissionalismo e serviço", afirmou Katarina Kresal, diretora geral do escritório da Miro Senica and Attorneys. "Atualmente, oferecemos soluções completas aos clientes da região, e nossa colaboração com a Andersen Global nos permitirá ampliar nossa base de clientes e prestar um serviço de excelência em todo o mundo."

"A Miro Senica and Attorneys possui um alcance de peso e excelente reputação", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "Eles trabalham em estreita colaboração com outras firmas da região que também integrarão nossa organização. Todas essas firmas compartilham de nosso padrão de excelência e paixão por boa gestão, transparência e independência. Nossa expansão na região é um importante marco de nosso desenvolvimento, e Katarina Kresal e sua equipe da Miro Senica and Attorneys estão proporcionando os alicerces para isso. Não vejo a hora de contar com o envolvimento ativo deles em nossa expansão ao atuarem em uma função de coordenação na região."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 154 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

