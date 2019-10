Tragédias de imigração clandestina na Europa nos últimos anos

A descoberta dos corpos de 39 chineses em um caminhão frigorífico, perto de Londres, na quarta-feira (23), soma-se a vários dramas de imigração clandestina registrados na Europa nos últimos anos.

Relembre abaixo as mais graves destas tragédias:

- 58 mortos em Dover -

Em 18 de junho de 2000, funcionários de aduanas do porto inglês de Dover descobriram, em um caminhão que acabava de atravessar o canal da Mancha, 58 cadáveres debaixo de um carregamento de tomates.

O caminhão, com placa holandesa, havia feito a travessia a bordo de um ferry, partindo do porto belga de Zeebrugge.

Confinados em um contêiner, 54 homens e quatro mulheres com idades entre 16 e 43 anos, todos chineses, morreram por asfixia. Apenas dois deles conseguiram sobreviver.

Em 2002, o motorista holandês que, segundo a acusação, provocou a morte dos imigrantes ao fechar a pequena saída de ventilação da cabine, foi sentenciado a 14 anos de prisão por homicídio culposo e por tráfico de pessoas.

Já o chefe da organização, um cidadão turco, recebeu uma pena de 10 anos e meio de prisão.

- 71 mortos na Áustria -

Em 27 de agosto de 2015, a polícia encontrou um caminhão frigorífico abandonado em uma estrada na Áustria, em Parndorf, perto da fronteira com a Hungria. Dentro do veículo, havia 71 corpos de homens, mulheres e crianças, que já entravam em estado de decomposição.

A investigação apontou, rapidamente, que eram migrantes que fugiam dos conflitos na Síria, no Iraque e no Afeganistão. Eles haviam sido embarcados no veículo no dia anterior por traficantes de pessoas na Hungria, não muito distante da fronteira com a Sérvia.

Amontoados em 14 m2, com menos de 30 m3 de ar para respirar, faleceram em menos de três horas neste compartimento hermeticamente fechado, quando ainda transitavam por território húngaro, relataram os legistas.

Com este episódio, os investigadores expuseram uma rede de contrabando de migrantes liderada pelo afegão Samsoor Lahoo. Assim como seus dois principais cúmplices e o motorista do caminhão, três búlgaros, foi condenado à prisão perpétua em junho de 2019.

O drama, que comoveu a opinião pública internacional, abriu naquele ano o caminho para uma acolhida em massa de refugiados na Europa.

Vários casos similares foram registrados nos últimos anos, em particular na Itália, na Holanda e na Irlanda.

Na Inglaterra, em agosto de 2014, 34 afegãos com desidratação e hipotermia, entre eles 13 garotos e um adulto já sem vida, foram encontrados em Tilbury (leste) no interior de um contêiner proveniente da Bélgica.