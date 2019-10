Magnata de Hong Kong paga quase R$4 milhões por vaga de estacionamento

(foto: Flickr)

A economia de Hong Kong sofre uma desaceleração há cinco meses, consequência da crise política, mas isto não impediu um empresário de pagar quase um milhão de dólares por uma vaga de estacionamento.





A quantia, paga por, reflete as profundasda sociedade de Hong Kong, onde um em cada cinco habitantes vive abaixo daA vaga de estacionamento, de 7,6 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 970.000 ou quase R$4 milhões no câmbio desta quinta-feira, 24), representa 30 vezes omédio anual em Hong Kong.O estacionamento em questão fica no, o quinto maiorda cidade, que há dois anos foi vendido pelorecorde de 5 bilhões de dólares e se tornou o prédio demais caro do mundo.O imóvel pertence ao empresário mais rico de Hong Kong, Li Ka-shing.Hong Kong,devolvida a China em 1997, é cenário desde junho dequase diários de um movimento que denuncia um retrocesso das liberdades, assim como a interferência crescente denas questões de sua região semiautônoma.