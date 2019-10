Forças Armadas do Chile convocam reservistas diante da crise social

O ministério da Defesa convocou reservistas do Exército, em meio ao estado de emergência que vigora em Santiago e em outras cidades do país devido à onda de protestos que sacode o Chile.

Um porta-voz da Defesa esclareceu à AFP que os convocados não serão utilizados para patrulhar as ruas, apenas para trabalhos administrativos.

Devido ao estado de emergência, que levou os militares para as ruas de vários pontos do país, se decretou o chamado "serviço ativo do pessoal da reserva do Exército do Chile", segundo documento divulgado pela mídia chilena.

Segundo o ministério da Defesa, os convocados "não irão às ruas para patrulhar, farão um papel de apoio, mais de logística, administrativo".

A onda de protestos, que começou com manifestações contra a elevação dos preços do metrô, evoluiu para um movimento mais amplo, que continua apesar de o governo reverter o aumento.

Até o momento, os seis dias de protestos já deixaram 18 mortos, cinco deles por ação das forças de ordem.