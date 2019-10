Eva Longoria diz que latinos são representados de forma muito limitada nos EUA

A atriz Eva Longoria denunciou nesta quarta-feira (23) que os latinos são representados na mídia de forma "muito limitada", durante um fórum organizado pelo Senado americano.

No encontro, importantes políticos de origem hispânica, como o senador Bob Menendez, debateram com personalidades do mundo latino nos Estados Unidos para abordar o medo desta comunidade após o ataque de El Paso, que deixou 22 mortos em agosto passado.

Longoria, nascida no Texas, de ascendência mexicana e famosa por seu papel na série "Desperate Housewives" disse que como produtora de conteúdo, quer ser uma "ativista" em prol de diversificar a imagem dos latinos na mídia.

"Somos representados de uma forma muito limitada na tela", disse Longoria, que contou que quando era menina, muitas vezes debochavam dela por causa de sua origem.

"Acho que quando as pessoas veem crianças latinas em jaulas, ficam insensíveis porque viram em suas telas os latinos como pessoas perigosas", declarou em relação aos polêmicos centros de detenção de imigrantes administrados pelo governo de Donald Trump.

Durante o colóquio, Longoria contou que sua família vive há séculos na região onde atualmente fica o Texas, antes de passar de ser território mexicano a estado americano.

"Nós não cruzamos a fronteira, a fronteira nos atravessou", disse.