Trudeau descarta governo de coalizão após vitória no Canadá

O primeiro-ministro canadense, o liberal Justin Trudeau, descartou a possibilidade de formar um governo de coalizão nesta quarta-feira (23), dois dias depois de ser reeleito para um segundo mandato, mas sem alcançar maioria absoluta.

"Tenho intenção de me sentar com todos os chefes dos partidos nas próximas semanas para falar de suas prioridades (e) da forma como podemos trabalhar juntos para responder às preocupações dos canadenses", declarou Trudeau em sua primeira coletiva de imprensa desde as eleições de segunda-feira.

"Mas posso dizer que não entra em nossos planos formar uma coalizão, formal o informal" con partidos de oposição para governar, acrescentou.

Como em seu primeiro mandato, o governo será paritário, com tantos homens quanto mulheres, acrescentou o primeiro-ministro, cujo novo Executivo será apresentado em 20 de novembro.

O Partido Liberal de Trudeau venceu as eleições legislativas, obtendo 157 dos 338 assentos na Câmara dos Comuns, contra 121 vencidos pelos conservadores de Andrew Scheer.

Este último superou, no entanto, os liberais na porcentagem de votos: 34,4% contra 33,1%.

Para governar, Trudeau deve buscar o apoio oportuno dos partidos menores representados na Câmara, como o Novo Partido Democrático (NPD) de Jagmeet Singh, o Québec Block (BQ) ou o Partido Verde.