O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expressou nesta quarta-feira apoio a seu colega e aliado boliviano, Evo Morales, em resposta ao que seu colega denunciou como um "golpe de estado" para impedir sua reeleição para o quarto mandato.

"É um golpe anunciado, cantado e, posso dizer, derrotado. O povo boliviano derrotará a violência", disse o presidente socialista junto com vários ministros em uma transmissão na televisão.

Referindo-se a Morales como um "líder pacifista e o melhor" governante da Bolívia, Maduro chamou "as lideranças democráticas de todo o mundo para acompanhar o presidente reeleito neste momento difícil".

Morales denunciou nesta quarta-feira que um "golpe de Estado" promovido pelos setores de direita está em andamento e disse que executará medidas para defender a democracia, no momento em que os resultados das eleições confirmarem sua vitória.

"Um golpe de Estado está em andamento. Quero que o povo boliviano saiba que até agora humildemente sofremos para evitar a violência e não entramos em confronto", disse o presidente em comunicado à imprensa.

Além disso, Morales declarou ter certeza de que vencerá o pleito no primeiro turno.

"Estou quase certo de que, com os votos nas áreas rurais, venceremos no primeiro turno", disse o atual presidente que busca seu quarto mandato consecutivo.

Morales apareceu diante da mídia pela primeira vez desde as eleições de domingo e fez declarações no momento em que se inicia uma greve nacional que pede um segundo turno com o adversário Carlos Mesa.

Na terça-feira, centenas de opositores enfrentaram a polícia no centro de La Paz, perto da sede do OEP, aos gritos de "fraude".

Morales registrava na quarta-feira 46,4% dos votos, contra 37,07% de Mesa, após a apuração de 95% dos votos válidos, uma leve queda na vantagem do chefe de Estado.

A Constituição boliviana estipula que um candidato a presidente consegue a eleição no primeiro turno se conquistar 50% mais um dos votos ou se superar a barreira de 40% e registrar 10 pontos de vantagem para o segundo colocado.

No momento, a vantagem de Morales para Mesa é inferior a 10%, o que significa que deve ser realizado um segundo turno.