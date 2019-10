Caminhão com 39 corpos chegou ao Reino Unido vindo da Bélgica

O caminhão que transportava 39 corpos e foi descoberto nesta quarta-feira chegou ao Reino Unido vindo da cidade belga de Zeebrugge, anunciou a polícia corrigindo suas informações anteriores, que mencionavam a Bulgária como ponto de partida.

"Originalmente, informamos que o caminhão entrou no país através de Holyhead no sábado, 19 de outubro. Após mais investigações, agora acreditamos que ele viajou de Zeebrugge a Purfleet e estacionou na área de Thurrock logo após as 00h30 de hoje", afirma um comunicado.

A polícia não confirmou se os corpos eram de migrantes, mas a tragédia despertou uma onda de denúncias contra o tráfico de pessoas.

O primeiro-ministro Boris Johnson se declarou "horrorizado com este trágico incidente".

Nos últimos anos, muitos migrantes tentaram entrar no Reino Unido escondidos em caminhões, ou em embarcações que atravessam o Canal da Mancha.

Diante do reforço da vigilância na costa britânica, a Irlanda se tornou o país de trânsito nas rotas dos traficantes de pessoas por sua fronteira aberta com o Reino Unido.