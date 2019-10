Homem entrincheirado em museu do sudeste da França faz ameaças

Um homem estava entrincheirado nesta quarta-feira em um museu de Saint Raphael, sudeste da França, onde frases ameaçadoras foram escritas em árabe nas paredes, informou à AFP uma fonte policial.

A polícia cercou o edifício em que o homem, provavelmente com um cúmplice, entrou no meio da noite. Ele se recusa a falar com a polícia ou a se entregar.

Uma das frases afirma que "o museu vai virar um inferno", indicou a fonte.

A polícia, que foi alertada no início da manhã, não informou se ele ou as pessoas entrincheiradas estavam armadas ou se tinham reféns.

O museu arqueológico de Saint Raphael integra a lista de monumentos históricos da França. Fica no centro desta cidade da Riviera Francesa, ao lado de uma igreja medieval.