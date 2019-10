Comunicado do Business Wire :Union Acquisition Corp. II

Union Acquisition Corp. II (NASDAQ: LATNU) (a "Empresa") anunciou hoje que fechou sua oferta pública inicial de 20.000.000 unidades, incluindo 2.500.000 unidades sujeitas à opção de lote suplementar dos subscritores, a US$ 10,00 por unidade. O preço da oferta era de US$ 10,00 por unidade, resultando em receitas brutas de US$ 200.000.000.

As unidades da Empresa começaram a ser negociadas no mercado de capitais da Nasdaq ("Nasdaq") sob o símbolo "LATNU" em 18 de outubro de 2019. Cada unidade consiste em um mandado ordinário e um resgatável, com cada mandado autorizando o detentor a comprar uma ação ordinária ao preço de US$ 11,50 por ação. Quando os títulos que compõem as unidades começarem a ser negociados separadamente, espera-se que as ações ordinárias e o bônus de subscrição sejam negociados na Nasdaq sob os símbolos "LATN" e "LATNW", respectivamente.

A Cantor Fitzgerald & Co. atuou como única gestora contábil da oferta. EXOS Securities, LLC e Arcadia Securities, LLC atuaram como co-gestoras.

Dos recursos recebidos com a conclusão da oferta pública inicial e a colocação privada simultânea de bônus de subscrição, US$ 200.000.000 (ou US$ 10,00 por unidade vendida na oferta pública) foram depositados em fiança. Um balanço auditado da Empresa em 22 de outubro de 2019, refletindo o recebimento dos recursos após a conclusão da oferta pública inicial e a colocação privada, serão incluídos como uma exibição em um Relatório Atual no Formulário 8-K a ser registrado pela Empresa na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

Graubard Miller atuou como consultor da empresa e Ellenoff Grossman & Schole LLP atuou como consultor dos subscritores.

A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto podem ser obtidas entrando em contato com a Cantor Fitzgerald & Co., Atenção: Mercados de capitais, 499 Park Avenue, 5th Floor, Nova York 10022; e-mail: prospectus@cantor.com. Cópias do prospecto também podem ser acessadas no site da CVM em www.sec.gov.

Uma declaração de registro relacionada a estes títulos foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários em 17 de outubro de 2019.

Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que esta oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Union Acquisition Corp. II

A Union Acquisition Corp. II, liderada por Juan Sartori e Kyle Bransfield, é uma empresa isenta das Ilhas Cayman constituída como empresa de cheques em branco com o objetivo de entrar em fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, recapitalização, reorganização ou outra combinação de negócios similares com uma ou mais empresas ou entidades. Os esforços da Empresa para identificar um negócio-alvo em potencial não se limitarão a um setor ou região geográfica específica, embora a Empresa pretenda focar sua busca de um negócio-alvo localizado na América Latina.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Declarações prospectivas são declarações que não são fatos históricos. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem causar resultados reais diferentes das declarações prospectivas, incluindo aquelas estabelecidas na seção de fatores de risco do prospecto empregada em conexão com a oferta pública inicial da Empresa. Nenhuma garantia pode ser dada de que o produto líquido da oferta será utilizado conforme indicado. A Empresa se isenta expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas contidas aqui para refletir qualquer alteração nas expectativas da Empresa referente a elas ou qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração se baseia, exceto segundo exigido por lei.

Kyle P. Bransfield Diretor Executivo Union Acquisition Corp. II (212) 981-0630

