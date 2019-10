Comunicado do Business Wire :Yiwu International Commodities Fair

A 25a A Feira Internacional de Commodities (Padrão) de Yiwu, China começou de 21 a 25 de outubro de 2019 na cidade oriental de Yiwu, o paraíso das pequenas mercadorias na China. Este ano, a feira apresenta 1 área de "Inovação Padrão", 1 área de "Qualidade Definida" e 9 áreas de "Padrão Definido" para exibir hardware, instalações eletromecânicas, artigos de papelaria e de escritório, necessidades diárias, eletrodomésticos e eletrônicos, malhas , produtos esportivos e para atividades ao ar livre, brinquedos, artesanato e ornamentos.

-- Promover Negócios no Exterior

Para promover a diversidade do mercado de exportação, a Yiwu Fair 2019 convidou de modo proativo mais de 20 compradores profissionais da Rússia, Índia, Sri Lanka, Camarões e outros países ao longo do "Cinto e Estrada". Além disto, serão realizadas reuniões de compras do setor e sessões de compras no exterior durante a Feira para impulsionar os negócios.

-- Promover Produtos Padrão

Este ano, "padrões" é um tema em destaque. Mais de 1.600 estandes, ou 40% do total, estão preparados para expositores "padrão" exibirem produtos em 9 categorias, em comparação às 6 do ano passado. Em "Inovação Padrão (Eletrodomésticos)", 34 empresas exibiram seus produtos inovadores segundo os padrões em diferentes cenários.

-- Zona de "Qualidade Definida" de Yiwu

Os padrões lideram a melhoria da qualidade e promovem o comércio internacional. Na área temática "Qualidade Definida", concebida para expor produtos de alta qualidade da província de Zhejiang, a Zona de Yiwu foi criada pela primeira vez este ano para exibir marcas de qualidade e compromissos de serviços da cidade.

-- Apresentar Áreas Subdesenvolvidas

Neste ano foi criada uma área de exposição exclusiva para ajudar 100 empresas em regiões subdesenvolvidas a expandir seus mercados. A área de Artesanato da Federação de Mulheres também foi montada para mostrar produtos tecidos à mão, artesanato folclórico, etc., a fim de oferecer uma plataforma de compra e venda de produtos com potencial de mercado, mas confinados a regiões subdesenvolvidas.

-- Área "Produtos de Escolha"

Uma área especial "Inovação de Mercado e Produtos de Escolha" foi criada pela primeira vez a fim de promover a integração da Feira e de mercados. Na zona "Produtos de Escolha de Yiwu", mais de 100 marcas e fornecedores locais exibiram mais de 4.000 itens nacionais e industriais.

-- Suporte às Atividades para SMEs.

Durante a Feira, são realizadas várias atividades de apoio, incluindo o Encontro de Mercados de Commodities da China e a Conferencia (Internacional) de Padronização de SME 2019. O Livro Branco da Padronização de Zhejiang será publicado durante a conferência.

