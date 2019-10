EUA: Pesquisa da CNN mostra que 50% dos americanos são favoráveis ao impeachment

A CNN divulgou nesta terça-feira, 22, uma pesquisa que mostra que 50% dos americanos acreditam que o presidente americano, Donald Trump, deve sofrer impeachment e ser removido do cargo. Outros 43% se disseram contrários ao impeachment e 7% disseram não ter opinião sobre o assunto.



Ainda segundo o levantamento, 57% desaprovam o trabalho de Trump na presidência. As ações de Trump quanto às relações internacionais são desaprovadas por 59%, e sua política de comércio exterior tem 53% de desaprovação. Já a política econômica do republicano é aprovada por 52% dos entrevistados.



O estudo foi conduzido para a CNN pela empresa SSRS e entrevistou 1.003 adultos por telefone entre os dias 17 e 20 de outubro. O nível de confiança é de 95%.