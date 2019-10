Comunicado do Business Wire :Nordson EFD

Nordson EFD, uma empresa Nordson (NASDAQ: NDSN), líder mundial na fabricação de sistemas de distribuição de fluidos de precisão, lançou novos sistemas volumétricos de bombeamento com cavidade progressiva que incluem bombas 797PCP e 797PCP-2K, bem como controladores 7197PCP-DIN ou ValveMate 7197PCP.

Estas novas soluções de distribuição volumétrica oferecem volumes de fluido precisos e repetíveis, tão pequenos quanto 0,01 ml por rotação. Tolerâncias de volume de depósito iguais a ± 1% permitem um alto nível de controle de processo em aplicações automotivas, eletrônicas, médicas e outras aplicações de produção.

"Os clientes que desejam uma garantia de que o volume de fluido necessário seja distribuído com precisão e consistência excepcionais, independentemente da viscosidade do fluido ou alterações na viscosidade ao longo do tempo, obterão esta garantia e muito mais com nossos novos sistemas 797PCP", disse Claude Bergeron, gerente global da linha de produtos de válvulas na Nordson EFD.

O perfil da 797PCP está baseada na cavidade progressiva, principalmente onde seus componentes centrais - rotor e estator - formam uma câmara de medição perfeitamente selada. À medida que gira, a bomba permite a distribuição volumétrica que não é afetada por fatores externos, como alterações na viscosidade, pressão flutuante do fluido e efeito de cheio para vazio nos barris de seringa.

Esta vedação contínua também evita cisalhamento e pulsação, tornando a 797PCP ideal para distribuição precisa de pastas abrasivas, epóxis e adesivos de cura por UV. As bombas vêm em três tamanhos - 0,01 ml, 0,05 ml e 0,15 ml.

A bomba 797PCP-2K fornece distribuição de mistura de fluidos com medidores altamente precisos e montagem de duas partes. Seu perfil modular permite múltiplas proporções de mistura. Sua compatibilidade com uma ampla gama de misturadores estáticos com baioneta EFD descartável simplifica a implementação.

As bombas padrão e 2K funcionam melhor quando controladas por controladores 7197PCP-DIN ou ValveMate 7197PCP. Estes controladores permitem o ajuste preciso dos parâmetros de distribuição. A versão em trilho DIN oferece uma interface intuitiva baseada na web. A versão ValveMate oferece uma interface intuitiva em tela tátil. Ambos oferecem vários modos de programação, incluindo Linha, Volume, Peso e Temporizado, a fim de atender a uma ampla gama de requisitos de aplicação.

Acerca de Nordson EFD

Nordson EFD desenha e fabrica sistemas precisos de dosificação de fluidos para processos em mesas e linhas de montagem automatizadas. Ao permitir que os fabricantes possam aplicar a mesma quantidade de adesivo, lubrificante e outro fluido de montagem em cada parte a todo o momento, os sistemas de dosificação EFD ajudam as empresas de uma ampla variedade de industrias , ao aumentar a sua produção, a melhorar a qualidade e a reduzir os seus custos de produção .Outras possibilidades de dosificação de fluidos incluem seringas e cartuchos de alta qualidade para embalar materiais de um e dois componentes ,juntamente com uma ampla variedades de acessórios , acopladores e conectores para controlo de fluidos em ambientes médicos, biofarmacêuticos e industriais. A empresa também é líder na formulação de pastas de soldadura especiais para aplicações de dosificação e impressão na industria eletrónica.

Acerca de Nordson Corporation

Nordson desenha, fabrica e comercializa produtos e sistemas diferenciados que se utilizam para a dosificação e processamento de adesivos, revestimentos, polímeros, selantes e biomateriais; e para o manuseio de fluidos, as probas e inspeção de qualidade, assim como para o tratamento da superfícies e cura. Estes produtos são apoiados por uma ampla experiencia em aplicações, serviços e vendas diretas a nível mundial. Servimos uma grande variedade de mercados finais de produtos de consumo não duráveis, duráveis e de tecnologia, incluindo as embalagens, os falsos tecidos, a eletrónica, os produtos médicos, os dispositivos, a energia, o transporte, a construção e montagem e o acabamento de produtos gerais. Fundada em 1954 e com sede em Westlake, Ohio, a companhia tem operações e oficinas de assistência em mais de 30 países. Visite a Nordson na web em www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

