Comunicado do Business Wire :Digital Element

a Digital Element, o provedor global de serviços e dados de geolocalização, anunciou hoje que a SmartSoft incorporará seus conjuntos de dados de IP da NetAcuity® para reforçar as soluções desenvolvidas para a prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e risco no setor financeiro da América Latina.

A plataforma Sentinel da SmartSoft, líder do setor, protege os ativos de mais de 100 milhões de correntistas em toda a América Latina, com uma das soluções de prevenção de fraudes e de lavagem de dinheiro (AML) mais avançadas. Mais de 150 instituições financeiras como, por exemplo, Banco Azteca, Scotiabank, Santander, BAC Credomatic e Grupo Promerica, usam a SmartSoft para analisar mais de um bilhão de transações anualmente.

A SmartSoft incorporará a solução de geolocalização NetAcuity Edge?. A NetAcuity Edge é um produto global de geolocalização por IP hiperlocal que fornece maior precisão a níveis de cidade e de CEP/código postal. Além disso, a empresa utilizará outros conjuntos de dados de IP diferentes fora da geolocalização, como o extenso banco de dados de proxy da Digital Element, bem como os dados do tipo de conexão. O acréscimo de vários conjuntos de dados de IP da Digital Element ao Sentinel Suite da SmartSoft permitirá que os clientes detectem comportamentos fraudulentos com mais confiabilidade e reduzam as taxas de alertas falsos positivos.

Pablo Elizondo, CEO da SmartSoft disse: "Entender o comportamento habitual de clientes vinculados à geolocalização, quando eles realizam transações através de canais como um caixa eletrônico ou o serviço de banco móvel, é essencial para detectar atividades suspeitas. Os conjuntos de dados altamente precisos da Digital Element serão um grande trunfo para nós, dando aos nossos clientes informações mais detalhadas sobre localizações geográficas e outras informações para alimentar o mecanismo comportamental da Sentinel de detectar padrões incomuns".

O cibercrime está aumentando na América Latina. Na realidade, as transações de serviços financeiros são as mais atacadas nessa região. Por exemplo, a taxa de ataque a novas criações de contas bancárias disparou 105%, e 118% em dispositivos móveis. Enquanto isso, a taxa de ataque em logins de contas aumentou em 172%, e em 118% em logins apenas para dispositivos móveis.i

Jorgelina Striedinger, vice-presidente da Digital Element na América Latina disse: "Perdas significativas devido à fraude, grandes quantidades de falsos positivos e sérios efeitos adversos nas experiências dos clientes são o resultado de estratégias fragmentadas ou inexistentes para a prevenção de fraudes nas instituições financeiras da América Latina, e os cibercriminosos estão se aproveitando dessa situação para obter lucros ilegais. A sofisticação e a velocidade dos cibercriminosos estão forçando as instituições financeiras a recorrerem a empresas inovadoras, como a SmartSoft, que podem fornecer as ferramentas necessárias e confiáveis para que possam reagir imediatamente a eventos de fraude. Reduzir o número de falsos positivos é o primeiro passo para tornar as soluções de detecção de fraudes mais eficazes. "

Sobre a Digital Element

Desde 1999, a Digital Element fornece dados e serviços globais de geolocalização que dão relevância e contexto a qualquer hora, em qualquer lugar a iniciativas on-line, desde desktops até dispositivos móveis. A tecnologia patenteada da empresa foi certificada e credenciada para proporcionar acesso em tempo real à inteligência de localização precisa e confiável, sem invadir a privacidade dos usuários da Internet. Há quase duas décadas, muitos dos maiores sites, marcas, empresas de segurança, redes de anúncios, plataformas de mídia social e editoras de dispositivos móveis do mundo têm confiado na tecnologia da Digital Element para segmentar publicidade, localizar conteúdo, melhorar análises e gerenciar direitos de conteúdo, assim como detectar e evitar fraudes. Visite www.digitalelement.com para obter mais informações sobre como levar o poder da localização ao mundo on-line. A Digital Element tem sede em Atlanta e Londres, e é uma divisão da Digital Envoy Inc.

Sobre a SmartSoft

A SmartSoft desenvolve e implementa soluções focadas na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e risco em mídias financeiras, incorporando tecnologias sofisticadas suportadas por estatísticas e modelos avançados baseados em inteligência artificial, como sistemas especializados, mecanismos de regras, redes neurais e árvores de decisão, para a análise de atividades incomuns dos clientes. A SmartSoft foi fundada em 2002 e inovou na área de desenvolvimento de sistemas especializados baseados em inteligência artificial. A empresa possui escritórios na Cidade do México, no México, na Flórida, nos Estados Unidos, em Bogotá, na Colômbia e em San José, na Costa Rica. Visite https://smartsoftint.com/eng/ para maiores informações.

