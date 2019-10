Imperador Naruhito é entronizado no Japão

O imperador Naruhito, do Japão, formalizou nesta terça-feira, 22, sua ascensão ao trono, durante cerimônia no Palácio Imperial de Tóquio. Ele discursou para cerca de 2 mil convidados, entre eles o presidente Jair Bolsonaro. "Proclamo a minha entronização", afirmou Naruhito ao lado da imperatriz, Masako.



"Espero sinceramente que o nosso país, através da sabedoria de nosso povo e dos esforços incessantes, alcance maior desenvolvimento e contribua para a amizade e a paz da comunidade internacional e para o bem-estar e a prosperidade da humanidade", disse o imperador japonês.



Com acesso restrito, as autoridades estrangeiras só puderam levar um acompanhante à cerimônia, que durou cerca de meia hora. O escolhido de Bolsonaro foi o embaixador do Brasil no Japão, Eduardo Saboia.



Inicialmente, a cerimônia de entronização seria sucedida pelo tradicional desfile em carro aberto pela cidade de Tóquio, mas a segunda parte foi adiada para novembro. O motivo foi a passagem do tufão Hagibis, na semana passada, que deixou mais de 70 mortos no país.



Os quatro banquetes de celebração previstos, no entanto, foram mantidos. Um deles ocorre na noite desta terça, oferecido pelo primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, aos representantes estrangeiros que vieram para a cerimônia.



Na prática, Naruhito ocupa a função de imperador desde maio, quando o seu pai, Akihito, abdicou ao trono após 30 anos de reinado.



Em sua fala, Naruhito lembrou o legado do pai ao dizer que ele "orava constantemente pela felicidade do povo e pela paz mundial, sempre compartilhando as alegrias e tristezas do povo e demonstrando compaixão por seu próprio comportamento".