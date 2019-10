Comunicado do Business Wire :Alibaba Group Holding Limited

O Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) iniciou hoje o 11.11 Global Shopping Festival de 2019, levando a celebração anual para a segunda década com foco em "novo consumo", "novos negócios" e contribuindo ativamente para uma sociedade mais verde.

"Nosso objetivo é estimular a demanda de consumo e apoiar a atualização do estilo de vida na China por meio de novas marcas e produtos. Permitiremos que os comerciantes na China e em todo o mundo ampliem seus negócios por meio da inovação de produtos orientada a dados e informações do consumidor, além de alavancar nossa tecnologia de recomendação e o envolvimento do usuário orientado a conteúdo para encantar os consumidores nas cidades costeiras urbanas e áreas menos desenvolvidas da China", disse Fan Jiang, presidente da Taobao e Tmall. "Devido à sua escala, minimizar o impacto ambiental é essencial. Nossa tecnologia garantirá que seja um 11.11 Global Shopping Festival verde."

Uma festa de gala repleta de estrelas em Xangai fará a contagem regressiva das 24 horas de compras mais movimentadas do mundo na noite de 10 de novembro.

Novo consumo

O 11.11 Global Shopping Festival, que termina em 11 de novembro, explora uma cadeia de suprimentos global para atender à crescente demanda dos consumidores chineses por novas marcas e novos produtos. Mais de 200.000 marcas estão participando, um milhão de novos produtos estão em oferta e mais de 500 milhões de usuários devem participar do festival deste ano, cerca de 100 milhões a mais que no ano passado. A economia estimada para o consumidor com promoções e cupons de marca e plataforma é de cerca de RMB 50 bilhões.

A Tmall Collection celebrará o início do 11.11 Global Shopping Festival com um show de duas horas hoje à noite, que será transmitido ao vivo em 17 canais de mídia on-line. Ele será oferecido pela tecnologia "Veja agora, compre agora" e novos produtos estarão imediatamente disponíveis para compra na pré-venda pela primeira vez. Maiores que em anos anteriores, as categorias em destaque na feira incluirão bens de consumo de rápida movimentação (fast moving consumer goods, FMCG) e eletrônicos, além de roupas e acessórios de moda.

Novos negócios

Milhares de comerciantes fizeram o upgrade para a Tmall Flagship Store 2.0, preparando-se para o 11.11 Global Shopping Festival. A versão 2.0 oferece novos recursos e ferramentas que permitem que as marcas se envolvam ainda mais com seus clientes por meio de conteúdo interativo e rico e uma experiência omnichannel.

A atualização, lançada há vários meses, oferece às marcas a capacidade de personalizar sua loja principal para oferecer uma experiência imersiva aos consumidores. Ela personaliza o conteúdo e as promoções de produtos para diferentes tipos de clientes com base em seus perfis. No próximo ano, a Tmall espera que milhares de marcas atualizem suas vitrines para a versão 2.0.

Mercados menos desenvolvidos

Pela primeira vez, o Alibaba realizou um evento de lançamento simultâneo na cidade de Harbin, no nordeste do país, enfatizando seu foco em atender consumidores e pequenas empresas nos mercados menos desenvolvidos da China. No último trimestre, mais de 70% dos novos consumidores ativos anuais da Alibaba vieram de cidades de nível inferior.

"O sucesso de nosso foco em mercados menos desenvolvidos na China se reflete no crescimento de novas aquisições de clientes", disse Chris Tung, diretor de marketing do Alibaba Group. "Estamos igualmente empenhados em ajudar as empresas e fábricas locais a se digitalizarem, melhorando sua eficiência operacional e capacidade de interagir com clientes em todo o país."

A Alibaba já ajudou mais de 1.000 fábricas a digitalizarem suas operações, dando-lhes acesso à tecnologia de IoT e analítica pela primeira vez. O objetivo é, eventualmente, promover 100.000 marcas, criar um milhão de empregos e alimentar 10.000 fábricas digitais. Por meio do sistema operacional de negócios Alibaba, suas operações se tornarão mais eficientes, enquanto a inovação e o desenvolvimento de produtos serão acelerados.

Evento verdadeiramente global

Mais de 22.000 marcas internacionais de 78 países e regiões participarão do 11.11 deste ano no Tmall Global, o mercado on-line transfronteiriço da Alibaba, fornecendo uma ampla seleção internacional de produtos para os consumidores.

Pelo segundo ano, a Lazada participará e espera que sua "shoppertainment", uma mistura inovadora de compras e entretenimento, atraia um número recorde de comerciantes e consumidores participantes em seus seis mercados.

Ao continuar atendendo mais de 200 países e regiões, a AliExpress permitirá que comerciantes locais da Rússia, Espanha, Itália e Turquia participem do 11.11 pela primeira vez.

A Daraz interrompeu o mercado de varejo do Sul da Ásia com o 11.11 no ano passado e está se preparando novamente com celebrações no Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Mianmar e Nepal. A Índia celebrará com a UC Shopping Fest, em associação com Paytm, VMate e 9Apps.

A Fliggy oferecerá 30.000 pacotes de férias diferentes para mais de 200 destinos, alimentando a sede de turistas chineses. Milhares de especialistas em viagens oferecerão dicas e sugestões por meio de transmissões ao vivo durante o 11.11.

Mais verde que nunca

A Cainiao e seus parceiros tornarão o dia 20 de novembro um dia voltado para a reciclagem de embalagens de papelão. Eles trabalharão para transformar 75.000 locais em estações de reciclagem permanentes e empresas de transporte expresso coletarão caixas de papelão e embalagens usadas.

Os consumidores serão incentivados a reciclar com recompensas de pontos de "energia verde" na Ant Forest.

A Alibaba Cloud espera economizar 200.000 kw/h de energia em 11 de novembro em seus data centers, que serão alimentados por energia renovável e tecnologia de conservação de energia, como servidores de refrigeração líquida.

Sobre o 11.11 Global Shopping Festival

O 11.11 Shopping Festival começou em 2009, com a participação de apenas 27 comerciantes como um evento para comerciantes e consumidores aumentarem a conscientização sobre o valor das compras on-line. No ano passado, mais de 180.000 marcas e comerciantes participaram do evento, com os consumidores gastando RMB 213,5 bilhões durante o período de 24 horas. Para as história e os fatos adicionais sobre festival do ano passado, além das últimas notícias e atualizações do 11.11 Global Shopping Festival de 2019, acesse Alizila: http://www.alizila.com

