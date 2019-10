Presidente equatoriano chama Maduro de 'asno'

O presidente do Equador, Lenín Moreno, chamou ontem de "asno" o líder venezuelano, Nicolás Maduro, que acusa de envolvimento na tentativa de golpe durante a recente crise social no país.



"Não devemos nos surpreender com a alegria (...) do asno que governa a Venezuela, a alegria de (Rafael) Correa", disse Moreno. Ele acusa Maduro e Correa, seu antecessor, de tentar desestabilizar seu governo. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.