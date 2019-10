China reafirma rejeição a novas tarifas americanas

A China repetiu nesta terça-feira que não concorda com a ameaça de novas tarifas americanas, no momento em que o governo dos Estados Unidos afirma que um acordo comercial com Pequim "avança bem" e poderia ser assinado pelo presidente Donald Trump no próximo mês.

O acordo de princípio, que ainda precisa ser levado ao papel, é fruto de novas discussões comerciais entre negociadores chineses e americanos.

O representante americano do Comércio (USTR), Robert Lighthizer, afirmou na segunda-feira que o acordo comercial parcial com a China "avança bem", mesmo com "questões por solucionar". Lighthizer não explicou quais são os problemas.

Em dezembro, novas tarifas alfandegárias de 15% devem entrar em vigor nos Estados Unidos sobre produtos chineses de grande consumo.

"Desaprovamos a tática que consiste em ameaçar com tarifas a cada etapa [...] e em exercer máxima pressão sobre a China", afirmou nesta terça-feira o vice-ministro chinês das Relações Exteriores, Le Yucheng, em um fórum sobre defesa em Pequim.

"Defendemos uma evolução nas relações entre China e Estados Unidos baseada na coordenação, cooperação e estabilidade", completou.

O acordo de princípio inclui tópicos sobre direitos de propriedade intelectual, questões estruturais sobre agricultura, serviços financeiros, um acordo de compra de produtos agrícolas, informou o governo americano. Também prevê dispositivos sobre divisas e regras sobre a aplicação do acordo.

Lighthzier confirmou a Trump que o acordo deve estar preparado para a assinatura em novembro no Chile, à margem da reunião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).