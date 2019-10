Comunicado do Business Wire :Crocs, Inc.

A Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), líder global em calçados casuais inovadores para homens, mulheres e crianças, continua sua celebração de "Croctober" (Croctubro) anual em parceria com a principal marca de moda de rua Pizzaslime para oferecer sua última versão em edição limitada, que brilha no escuro, do clássico tamanco para o Croc Day na quarta-feira, 23 de outubro.

O Croc Day nacional foi adotado pelos fãs da marca como uma maneira de celebrar todas as coisas da Crocs com a hashtag compartilhada #CrocDay. O calçado edição limitada do Croc Day do ano passado esgotou em poucas horas.

Para comemorar o evento deste ano, o calçado chegará totalmente carregado com uma variedade de berloques #CROC DAY IS LIT Jibbitz? que brilham no escuro, os primeiros desse tipo! Da mesma forma, cada par de calçados #CrocDay está disponível apenas como uma compra misteriosa, que inclui uma luz UV, para uma surpresa extra especial. Muito aceso. Muito raro.

"Não seríamos quem somos sem nossa base de fãs leais e apaixonados que incorporam nosso mantra, o 'Come As You Are' (venha como você é)", disse Terence Reilly, vice-presidente sênior e diretor de marketing da Crocs. "Nossos fãs celebram o 'Croctober' ao redor do mundo e, no Croc Day, mal posso esperar para lançar esses tamancos clássicos únicos e incríveis. Eles são realmente especiais e estamos animados em crescer e brilhar juntos."

"Não sei mais o que dizer, os Crocs são legais e têm seguidores extremamente leais", disse Stoveman, co-criador da Pizzaslime. "Eles são uma marca que abraça a individualidade e a autoexpressão como nenhuma outra. É por isso que gostamos de trabalhar com eles e porque eles são populares no espaço das roupas de rua."

Este modelo em edição limitada estará disponível globalmente no site crocs.com por US$ 59,99, a partir de 23 de outubro às 10h23 da manhã, nos horários locais de todo o mundo.

Sobre a Crocs, Inc.

A Crocs, Inc. (Nasdaq: CROX) é líder mundial em calçados casuais inovadores para homens, mulheres e crianças, combinando conforto e estilo com um valor que os consumidores conhecem e amam. O material Croslite? da Crocs, uma tecnologia de calçados moldados, está incluído em quase toda a coleção da Crocs e oferece conforto extraordinário a cada passo.

Em 2019, a Crocs declara que se expressar e se sentir confortável não são mutuamente exclusivos. Para saber mais sobre a Crocs ou sobre nossa campanha global Come As You Are?, acesse www.crocs.com ou siga @Crocs no Facebook, Instagram e Twitter.

Sobre a Pizzaslime

Pizzaslime é uma marca "diferente", especializada em contextualizar a Internet para os jovens (geração z + geração do milênio) com produtos virais de resposta rápida e conteúdo original. É possível que seu artista ou celebridade favorita seja fã da marca, já que ela é vista em praticamente todo mundo. Além de ser usada por alguns dos maiores nomes da cultura pop, a marca Pizzaslime também foi apresentada pelo NY Times, The Today Show, Vanity Fair, Hypebeast, Vice, Bon Appetit, Vogue, GQ, Bloomberg e muitos outros. Nos bastidores, a Pizzaslime também funciona como um estúdio de marketing e boutique criativa para grandes gravadoras, grandes marcas, estúdios de cinema e artistas. Com um público fanático criado em torno da marca e uma rede inestimável de celebridades, artistas e influenciadores, a Pizzaslime está crescendo rapidamente e as pessoas não se cansam dela.

